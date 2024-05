Disparition inquiétante à Schaerbeek: avez-vous vu Gracierla, une jeune femme de 24 ans?

A la requête du parquet de Bruxelles, et en collaboration avec Child Focus, la police demande de diffuser un avis de recherche suite à la disparition d'une jeune femme à Bruxelles.

Le lundi 20 mai 2024, Gracierla Rothenpieler, une jeune femme âgée de 24 ans, a quitté le centre Titeca, situé rue de la Luzerne à Schaerbeek. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Gracierla mesure environ 1m70 et est de corpulence mince. Elle a la peau mate, les yeux bruns et les cheveux bouclés jusqu'aux épaules. Elle possède un tatouage dans la nuque et s'exprime en anglais.