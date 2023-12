Douze des treize employés étaient en situation irrégulière: une boulangerie et trois de ses ateliers fermés pour traite d'êtres humains

Une boulangerie du district anversois de Merksem et trois de ses ateliers ont été fermés temporairement sur ordre du bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), pour traite d'êtres humains et mise en danger de la sécurité et de la santé publique. Douze des treize employés se trouvaient en situation irrégulière et plusieurs d'entre eux étaient logés dans des conditions déplorables dans l'un des ateliers.

L'entreprise s'est retrouvée dans le collimateur de la police au cours d'une enquête plus large sur les boulangeries clandestines. Une inspection dans ses locaux a révélé de nombreuses infractions. Selon la police, le pain y était cuit dans des conditions peu hygiéniques et dangereuses. Les locaux n'avaient pas été nettoyés depuis longtemps et les moules utilisés pour la cuisson ainsi que les grilles sur lesquelles les pains étaient empilés étaient sales. Les conditions de sécurité incendie laissaient également à désirer.