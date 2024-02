Douze mois de prison avec sursis pour l'agression d'une jeune fille mineure

La victime s'était défendue en frappant le prévenu, avant de s'échapper et de rentrer chez elle. Elle avait raconté l'histoire à son père, qui s'était immédiatement rendu au dépôt de bus. Il y avait retrouvé le suspect, et une bagarre avait alors éclaté. A l'issue de la confrontation, le jeune homme s'était enfui.

Grâce à une photo prise par le père de la victime, le suspect a pu être identifié et retrouvé. Face aux services de police, le prévenu a toujours nié avoir agressé la jeune fille. Devant le tribunal, la défense a toutefois reconnu les faits.

"Ce qu'a fait mon client était inapproprié, non consenti et injuste", a concédé l'avocate du jeune homme. "Mais il n'avait pas de mauvaises intentions. Il était perdu et cherchait de l'affection et de la chaleur. Il s'est rapproché de la jeune fille d'une manière très maladroite. Il est conscient de son erreur et souhaite présenter ses excuses."

Le tribunal a condamné l'homme à une peine de prison de 12 mois, avec un sursis pour toute la durée de cette peine.