Drame de Strépy-Bracquegnies: Christine, grièvement blessée il y a deux ans, est décédée

Christine, institutrice dans une école communale, a été grièvement blessée lors du drame et placée dans le coma durant un mois. Elle souffrait d'un grave traumatisme crânien et d’une amnésie antérograde. La victime a ensuite été placée dans une maison de repos et de soins de la région, selon Sudinfo. Ces dernières semaines, son état s'était dégradé.

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a confirmé l'information en soulignant que la victime n'était plus hospitalisée.

Le 20 mars 2022, vers 5h00, Paolo Falzone, roulant à vive allure au volant de sa voiture, avait violemment percuté un cortège carnavalesque lors du ramassage des Gilles à Strépy-Bracquegnies. Six personnes avaient alors perdu la vie et il y a eu de nombreux blessés. Il est inculpé de six meurtres et de plusieurs tentatives de meurtre.