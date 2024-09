Le parquet norvégien requiert des peines de prison pour les soldats belges bagarreurs

Quatre membres des forces spéciales belges avaient été interpellés dans la foulée, dès le 18 février. Quatre autres ont ensuite aussi été mis en cause.

Les huit hommes sont poursuivis pour violences et troubles à l'ordre public. Six d'entre eux font également face à une charge supplémentaire, celle de violences en groupe.

Le parquet requiert pour trois soldats une peine de prison de 60 jours. Pour les autres, 30, 24 et 21 jours sont requis, selon le média norvégien NRK. Les peines requises sont sans sursis, et seraient donc effectives dans le système norvégien, bien que le port d'un bracelet électronique est envisageable pour les peines de moins de six mois.

Un des avocats des soldats, Steinar Wiik Sørvik, a émis des doutes sur la possibilité que les peines requises soient effectivement imposées, "en raison du comportement des Norvégiens durant l'incident".

Il a plaidé l'acquittement pour son client, tout comme les autres avocats des autres militaires concernés.

La question demeure si les soldats ont agi en légitime défense et si tous les accusés ont été correctement identifiés.