Drame de Strépy-Bracquegnies: l'annonce d'une 7e victime peut-elle avoir un impact d'un point de vue judiciaire?

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a confirmé l'information en soulignant que la victime n'était plus hospitalisée.

Christine, âgée de 60 ans, était institutrice à l'école communale de Strépy. Une école qui situe dans la rue où s'est produit le drame, le 20 mars 2022. Elle laisse derrière elle deux filles: Elodie et Amandine.

Le drame de Strépy s'était produit le 20 mars 2022 au petit matin, pendant le ramassage des gilles. Une voiture conduite à haute vitesse par Paolo Falzone avait percuté le cortège carnavalesque, provoquant la mort de six personnes. Le drame avait fait plusieurs dizaines de blessés. Paolo Falzone est actuellement inculpé pour six meurtres et plusieurs tentatives de meurtres.

Le bilan est plus lourd depuis ce mercredi. D'un point de vue judiciaire, quel impact aura l'annonce d'une 7e victime? Nous avons posé la question à Denis Bosquet. L'avocat pénaliste indique qu'il n'existe pas dans notre système de procédure pénale permettant un cumul de peines: "Si effectivement, il y a 4, 5 ou 6 victimes, le débat restera centré sur le problème de qualification, c'est-à-dire sur la question de savoir s'il y avait dans le chef de l'auteur présumé des faits une intention d'homicide. Le fait qu'il y ait un mort supplémentaire, en termes de peine, ça ne change rien".