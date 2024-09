Christine, hospitalisée depuis 2 ans suite au drame de Strépy-Bracquegnies, est décédée

Une septième personne, une femme, victime du drame de Strépy-Bracquegnies est décédée ce mercredi. Elle était hospitalisée depuis 2022. C'est une information exclusive RTL info.

Christine Chavrepierre a été grièvement blessée lors du drame et placée dans le coma durant un mois. Elle souffrait d'un grave traumatisme crânien et d’une amnésie antérograde. La victime a ensuite été placée dans une maison de repos et de soins de la région, selon Sudinfo. Elle se déplaçait en fauteuil roulant et souffrait souvent de fatigue et de problèmes de mémoire. Ces dernières semaines, son état s'était dégradé.