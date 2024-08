"Épaisse fumée noire" au-dessus de l'ancien site Saint-Gobain à Auvelais: que se passe-t-il?

Il est recommandé aux citoyens résidant à "3 à 4 kilomètres" autour du site de fermer portes et fenêtres.

Vous êtes nombreux à nous avoir avertis d'un incendie en cours sur l'ancien site Saint-Gobain à Auvelais via le bouton orange Alertez-Nous. "Épaisse fumée noire aperçue depuis la basse Sambre N98 entre Velaine/Sambre et Arsimon", prévient Céline tandis que Cédric, lui aussi nous interpelle sur un "incendie en cours".

On apprend ce jeudi aux alentours de 17h30 qu'un incendie s'est en effet déclaré sur le site désaffecté. Les pompiers sont actuellement en intervention sur place pour maîtriser les flammes, et ce pour plusieurs heures. "Par mesure de précaution (sans être alarmisme pour autant), ne sachant pas la nature exacte des fumées, il est préférable que les citoyens ferment portes et fenêtres, dans un rayon de 3 à 4 km autour de Saint-Gobain", indique le bourgmestre de Sambreville Jean-Charles Luperto sur son profil Facebook. "Pensez également à rentrer vos animaux de compagnie toujours dans souci de précaution pour eux."

On apprend aux alentours de 18h15 que les flammes sont sous contrôle.

On ignore à ce stade l'origine de l'incendie.