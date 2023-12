Erjon Hotaj et Armando Murati condamnés à 22 ans de prison pour assassinat

Erjon Hotaj et Armando Murati, ressortissants albanais, ont tous deux été condamnés lundi à 22 ans de prison par la cour d'assises de Flandre orientale pour l'assassinat de leur compatriote Festim Kalaj dans une plantation de cannabis à Zwalm (Flandre orientale) en 2019.

Le corps de Festim Kalaj avait été découvert le 20 mai 2019 par un cycliste à hauteur d'un pont à Vinderhout, dans la commune de Lievegem. Il était enveloppé dans du plastique et du grillage à poules, attaché avec du fil électrique. L'autopsie a révélé que la victime avait été tuée de six coups de feu, trois dans la tête et trois dans le haut du corps.

Grâce aux empreintes digitales, l'homme a été identifié comme étant Festim Kalaj, un Albanais de 40 ans enregistré en Belgique entre 2014 et 2017. Il était connu de la police comme étant en séjour illégal.