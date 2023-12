Expertise ordonnée dans le dossier d'une Liégeoise poursuivie pour tentative d'assassinat

Le tribunal correctionnel de Liège a ordonné vendredi la réalisation d'une expertise médicale de qualification dans le dossier d'une Liégeoise âgée de 30 ans poursuivie pour avoir commis une tentative d'assassinat et deux scènes de coups et blessures. L'intéressée encourt une peine de 8 ans de prison.

Deux scènes de coups et blessures s'étaient déroulées les 13 et 14 avril 2023 lorsque la prévenue avait porté des coups violents à sa sœur. La victime avait été emmenée en ambulance, gravement touchée à la tête.

La scène la plus grave s'était déroulée le 28 juillet 2023 lorsque la prévenue, sous influence de drogue, d'alcool et de médicaments, s'était rendue chez une amie munie d'un couteau. Elle avait brisé la porte d'entrée et l'avait frappée à l'aide d'un couteau. La prévenue était sous influence de cocaïne à un taux de 4.25 grammes par litre de sang au moment des faits. Elle reprochait une infidélité à son amie.