Explosion des demandes pour des avocats pro deo

Les demandes pour un avocat pro deo sont en forte augmentation, +33 % en un an, écrit dans son édition de jeudi Sudinfo, s'appuyant sur des données fournies par l'association avocats.be. Ce qui coûte de plus en plus cher à l'État: 131,5 millions d'euros en 2021, contre 112,5 millions en 2020.