Famille décimée à Marchienne-au-Pont: un jeune tue sa mère, son frère de 16 ans et blesse son père à l'arme à feu

Hier soir, vers 18h, rue de Forêt à Marchienne, une violente dispute familiale éclate. Un des garçons décide alors d'aller chercher une arme à feu et s'en prend à sa famille: il tire sur sa mère et son frère âgé de 16 ans et les tue sur le coup. Il tire également sur son père et le blesse grièvement. Sa sœur était absente au moment des faits.



Le jeune homme a ensuite pris la fuite. Les secours et la police sont rapidement arrivés sur les lieux. Le quartier a été bouclé et le parquet et les médecins légistes se sont rendus sur place.



Une famille en apparence sans histoire est aujourd'hui décimée. Le jeune homme auteur des faits a été intercepté à la gare de La Louvière Sud. Il s'apprêtait à prendre le train.

Le parquet devrait s'exprimer sur le drame dans le courant de la journée.