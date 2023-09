"Ça commence à me tendre": Diego vit en face d'un immeuble éclairé jour et nuit à Laeken, comment est-ce possible ?

Chaque jour, le premier réflexe de Thibault est d'ouvrir ses rideaux. Malheureusement, au lieu d'assister à un beau lever de soleil, c'est un tout autre spectacle qui s'offre à ses yeux : "Dès que je me réveille, je vois déjà des lumières au loin. Parfois même en plein jour ! C’est indécent. Ça commence à me tendre de plus en plus. Autant moi, que pour l'impact que ça a pour la faune et la flore du parc en face. C'est dramatique..." Pour le Laekenois, la situation est incompréhensible. Impossible donc de rester impassible face à une telle scène : "On nous rabâche à longueur de temps qu’il faut faire des économies d’énergie. Certaines communes coupent carrément l’électricité à partir d’une certaine heure. Et là, on a un bloc lumineux géant en plein milieu de Bruxelles. Ça se dit écolo, mais dans les faits, rien ne bouge."

Il y a deux mois, Diego décide de prendre les choses en main. Il essaye alors d’alerter sur le problème la commune : "J’ai contacté le cabinet du bourgmestre de Philippe Close. Ils m’ont dit qu’ils allaient transmettre le dossier aux foyers Laekenois qui sont responsables du bâtiment." Les jours passent, mais le problème n’est toujours pas résolu : "J’ai essayé de relancer, et à chaque fois, je revois ces mêmes lumières. J’ai l’impression que ça ne les choque pas plus que ça. On ne voit que ça à des kilomètres." En plus des dépenses inutiles en électricité, Diego n’en peut plus de la lumière dégagée par l’immeuble en permanence : "On dirait qu’on a constamment des phares braqués sur nous. On a été obligés d’installés des rideaux noirs complètement opaques pour pouvoir dormir. Et ce n’est pas suffisant, puisqu’il y a toujours de la lumière qui se faufile."