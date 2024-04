Fin de l'opération dans le quartier Saint-Géry, le suspect avait une arme d'airsoft

"Il a été interpellé et sera interrogé", a indiqué la porte-parole.

Les forces de police avaient été dépêchées en nombre et le quartier Saint-Géry avait été entièrement bouclé et évacué après qu'un homme armé a été signalé. Les habitants des alentours ont été temporairement confinés chez eux et des agents lourdement armés ont été déployés pour fouiller le quartier.