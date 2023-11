France: un 4e mort dans une maison de repos après une probable intoxication alimentaire

Vendredi soir, le magistrat avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires après la mort de trois résidents dans cet Ehpad situé non loin du Mont-Saint-Michel.

Dans un communiqué, le magistrat avait évoqué une probable "intoxication alimentaire", ayant atteint quarante résidents et un personnel de l'établissement dans la nuit du 30 au 31 octobre.

Contacté par l'AFP, l'établissement n'a pas donné suite dans l'immédiat. Interrogé sur ce point précis, le procureur n'a pas répondu.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Saint-Malo, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique et la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires.