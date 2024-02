Gros incendie à Bruxelles: un immeuble d'appartements prend feu, 9 personnes, dont des enfants, ont été évacuées

Ce matin, vers 00h10, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un feu d’appartement au 3e étage d’un bâtiment de la chaussée d'Anvers, qui en compte 10. L'incendie s'est pleinement développé avec une propagation vers le 4e et 5e étage.

Avec l’aide de la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, l’évacuation d’environ 130 occupants a été menée à bien, comme l'explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. À la suite d’attaques extérieures et intérieures, le foyer a été maîtrisé vers 00h50, notamment grâce à un déblai et une ventilation de longue durée. La présence de compartimentage, détecteurs de fumée et d’une colonne humide pour brancher nos lances d’incendie a contribué au bon déroulement des opérations.