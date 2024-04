Info trafic: un accident sur la E40 Liège-Bruxelles cause de longues files entre Bertem et Evere

09h00 333 km de files cumulées Un accident s'et produit sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Jemappes. Les bandes d'arrêt d'urgence et droite sont obstruées en direction de Bruxelles. 45 minutes de files constatées 6 km entre l'Aire de Saint-Ghislain et Jemappes! La chaussée est libre à Kraainem sur l'E40 Liège-Bruxelles mais il subsiste les files entre Bertem et Kraainem : +30 minutes. On signalera aussi la fermeture du Tunnel Reyers en direction du centre suite au deuxième jour du Sommet Européen à Bruxelles. Cela ne facilite donc pas la situation. Situation compliquée aussi et un un peu inhabituelle sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Ruisbroek où vous ralentissez 30 minutes vers Grand-Bigard. On y ajoute aussi 40 minutes entre Grand-Bigard et Machelen et 15 minutes entre Wezembeek et Tervuren. 333 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier.



08h36 Un accident sur la E40 Les longues files sur la E40 Liège-Bruxelles s'expliquent par un accident en voie de droite à Kraainem. Vous ralentissez toujours 30 minutes sur 11 km entre Bertem et Evere. L'accident tout près de là sur le ring intérieur à Tervuren est toujours d'actualité mais les files n'ont pas évolué avec 20 minutes depuis Wezembeek-Oppem. Cela ralentit aussi fortement sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et le Parking de Ruisbroek : +20 min et toujours 40 minutes à ajouter entre Grand-Bigard et Machelen. Toujours et encore 15 minutes --> sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Groenendaal --> sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard --> sur l'E19 entre Zemst et Machelen En région liégeoise, des sangles de camion se trouvent sur l'A602 à hauteur du Tunnel de Cointe en direction du Luxembourg. Prudence. A Charleroi, les files sur le R3 sont terminées mais on constate 30 minutes de files sur la Nationale 90 depuis Fontaine-l'Evêque en direction de Charleroi. A Liège, 15 minutes de perdues sur l'E40 entre l'Aire de Melen et Vottem vers Loncin.

08h18 Le trafic est dense Un accident s'est produit sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Tervuren en direction de Waterloo. Les files se sont un peu allongées avec maintenant 25 minutes à ralentir depuis Wezembeek-Oppem. Toujours sur ce ring intérieur, un véhicule est panne à hauteur de Strombeek-Bever. Vous mettez maintenant 40 minutes pour parcourir le tronçon Grand-Bigard-Machelen. En extérieur aussi des files entre Zellik et Anderlecht : +15 min. Les files ont aussi considérablement augmenté sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 30 minutes de perdues depuis Heverlee. 15 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard. 15 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. 2 x 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles : 10 minutes entre Daussoulx et Aische-en-Refail et 10 minutes entre Hoeilaart et le Carrrefour Léonard. Enfin, les files se sont aussi allongées en région de Charleroi sur le R3 entre Forchies-la-Marche et Montigny-le-Tilleul vers Heppignies : + 20 min

07h31 Plus d'accident Plus d'accidents à signaler pour l'instant. Seul l'évolution des files habituelles : + 20 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Grand-Bigard + 20 minutes également sur le ring intérieur entre Expo et Machelen et plus loin 15 minutes depuis Wezembeek-Oppem vers Tervuren + 10 minutes sur l'E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard. + Un peu plus de 10 minutes sur le ring extérieur entre Mont-St-Jean et le Carrefour Léonard vers Zaventem. + 10 minutes sur l'E40 depuis Bertem et 2 minutes supplémentaires un peu avant au niveau d'Heverlee. En région de Charleroi, on signale aussi quelques files sur le R3 entre Fontaine-l'Evêque et Montigny-le-Tileul vers Heppignies. Vous perdez un peu moins de 10 minutes Enfin, on vous rappelle qu'à Bruxelles, c'est la deuxième journée d'un sommet européen avec les mesures de sécurité qui l'accompagne : le Tunnel Reyers est fermé en direction du Centre. Un périmètre de sécurité est bien entendu mis en place autour du quartier Schuman.

07h15 Un accident sur le ring Un accident s'est produit sur le ring intérieur à hauteur de Grand-Bigard. Une voie est bloquée vers Zaventem. Vous perdez 10 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 1 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen et 15 minutes avant le Tunnel des 4 Bras de Tervuren. Dans l'autre sens, en extérieur, également des ralentissements avec 10 minutes à ajouter entre Grimbergen et jette vers Grand-Bigard 10 minutes à ajouter déjà si vous venez de Namur sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. 10 minutes également au sud de Bruxelles sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Enfin, les premières files, encore légères, sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil : +3min Tout comme sur l'E40 entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne : +3 min

06h41 Des files habituelles On vous rappelle cette fermeture de la chaussée au début de l'A54 Charleroi-Nivelles suite à un accident. Vous ne pouvez pas vous diriger vers Bruxelles à la fin du Tunnel Hiernaux et vous êtes déviés vers le R9. Les files évoluent sur le ring intérieur de Bruxelles avec maintenant 5 minutes à ajouter entre Zellik et Jette, 8 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis 10 minutes avant le Tunnel des 4 Bras de Tervuren.