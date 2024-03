Interdiction de rassemblements et contrôles d'identité systématiques à Gand

En raison des tensions persistantes entre Turcs et Kurdes à Gand, le bourgmestre Mathias De Clercq a décidé d'introduire une interdiction de rassemblements et des contrôles d'identité systématiques en une dizaine d'endroits de la ville.

Mathias De Clercq s'est entretenu mardi avec des représentants des communautés turque et kurde. Dans la nuit de mardi à mercredi, des actes de vandalisme ont cependant eu lieu dans un café de la Bevrijdingslaan et, la nuit dernière, une boulangerie kurde de la Frans van Ryhovelaan a été la cible de personnes malveillantes. La police a procédé à l'arrestation administrative de 22 personnes, pour lesquelles il existait "des indications claires qu'elles cherchaient à perturber l'ordre public ou à commettre des infractions".

Au vu de la situation, le bourgmestre se voit obligé de prendre des mesures supplémentaires "pour éviter une nouvelle escalade et rétablir le calme", fait savoir son cabinet. "L'interdiction de rassemblement entrera en vigueur à partir de 21h00 et s'applique à dix lieux réputés comme étant des lieux où les jeunes peuvent se rassembler pour commettre des infractions, ou des lieux connus de la police et présentant un risque."