Invitée sur le plateau du RTL info 13h, Zidani piège Olivier Schoonejans... et aboie en direct

"Tout d’abord, moi, je suis un personnage. Zidani s’excuse, elle est en vacances". Voilà qui donne le ton. Zidani, sous les traits de Maryvonne, est venue discuter de ses 30 ans de scènes en plateau.

"30 ans de scène", un spectacle unique qui, comme elle l’explique, alliera l’ensemble des personnages interprétés tout au long de sa carrière. L’entretien se déroule dans le meilleur des mondes… Jusqu’au moment où Olivier Schoonejans lui pose la question suivante : "On m’a dit que si vous n’aviez pas été humoriste, vous auriez été médium ?". "Ah oui, oui. On est tous un peu médium", lui répond-t-elle, avant d’ajouter brusquement, "Et d’ailleurs… Excusez-moi, j’ai un flash".