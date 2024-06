Jérémy Davin écope de 30 ans de prison et Louis Bouton de 5 ans avec sursis probatoire

La cour d'assises de Liège a condamné vendredi après-midi Jérémy Davin à 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre homophobe de Mbaye Wade et de faits de vol et d'extorsion. Louis Bouton, reconnu coupable d'un vol et d'une extorsion, a été condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive.