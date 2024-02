Jusqu'à 14 ans de prison pour des trafiquants de drogue

Le tribunal correctionnel de Tongres a prononcé jeudi des peines allant de six à 14 ans de prison ainsi que des amendes atteignant jusqu'à 120.000 euros à l'encontre de membres d'une bande internationale de trafiquants de drogue. Le groupe criminel importait de grandes quantités de cocaïne depuis le Brésil et l'Équateur via le port d'Anvers. Une montant de près de 29 millions d'euros a par ailleurs été confisqué.