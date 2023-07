"Justice a été rendue", selon Michel Degrève

"Justice a été rendue", a réagi Me Michel Degrève, avocat de Smail Farisi, à l'annonce du verdict au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. "Cela fait sept ans que mon client veut mettre fin à son calvaire, et aujourd'hui il peut enfin aller de l'avant. On est très contents du résultat".

Smail Farisi a été acquitté mardi par le jury de la cour d'assises de Bruxelles de tous les chefs d'accusation qui planaient sur lui. Il n'a donc rien à se reprocher quant aux 35 assassinats et centaines de tentatives d'assassinat terroristes perpétrés ce jour-là à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Il n'était pas non plus membre de la cellule djihadiste qui a ensanglanté la capitale, ont jugé les 12 citoyens.

"C'est un immense soulagement", a lancé Me Degrève, rappelant que son client avait été précédemment poursuivi dans le cadre du procès des attentats de Paris, avant d'être blanchi également.