La CNHB reconnaît les tarifs obsolètes et condamne les pratiques inadaptées

La principale critique émise par l'Observatoire des prix concernant la tarification du secteur portait sur son caractère obsolète, celle-ci n'ayant plus été modifiée depuis 1976, exception faite de l'indexation.

"Nous sommes complètement d'accord sur (cette) partie", a affirmé la Chambre nationale des huissiers de justice. "Nous travaillons en effet sur la base d'un A.R. de 1976 qui, près de 45 ans plus tard, ne correspond plus du tout aux nouvelles réalités numérique, sociétale et juridique ni à l'ensemble des tâches et des responsabilités des huissiers de justice."