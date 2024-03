La concertation avec le ministre échoue, le préavis de grève activé dans les prisons

Les concertations entre les syndicats et le ministre de la Justice ont eu lieu jeudi en matinée. Les syndicats ont quitté la table des négociations lorsque le ministre a précisé qu'il exigerait des services minimums, ont regretté les syndicats. Selon ces derniers, les mesures du ministre sont par ailleurs insuffisantes pour lutter contre la surpopulation carcérale en Belgique.

Le préavis vaut à partir du 1er avril à 22h00 pour une durée indéterminée, ont confirmé dans l'après-midi les syndicats socialiste, chrétien et libéral.

Le fait que le ministre a décidé que le personnel peut être réquisitionné dès le premier jour de grève revient à "museler le personnel", a dénoncé Robby De Kaey, secrétaire fédéral du syndicat socialiste.

"Il n'y a rien de bien neuf comme mesures pour lutter contre la surpopulation carcérale", a embrayé Grégory Wallez, secrétaire fédéral CGSP. "Les ministres de la Justice nous mettent dans une situation catastrophique depuis deux, trois ans avec la surpopulation carcérale et on nous parle de réquisition dès le premier jour", s'est-il encore insurgé. "C'est la crise, et j'ai peur qu'on revive 2016 (année marquée par de longues grèves dans les prisons, NDLR)", a-t-il ajouté.