La Croix-Rouge à la recherche d'accompagnants pour les enfants de détenus

Le programme Itinérances de la Croix-Rouge existe depuis 20 ans et 2023 aura été une année faste. Plus de 270 bénévoles, par équipe de deux, ont ainsi effectué 1.484 visites en Wallonie et à Bruxelles. L'organisation d'aide est constamment à la recherche de nouveaux collègues, en particulier dans les provinces de Hainaut (645 visites en 2023), Liège (350) et Bruxelles (275).

"Tout le monde peut devenir bénévole (un parcours de formation est prévu): la seule contrainte est d'avoir le temps (les trajets sont souvent longs) un après-midi par mois, le mercredi ou le samedi, et de disposer d'un véhicule. (...) Les frais de déplacement sont remboursés par la Croix-Rouge", explique l'organisme.