La demande d'un terroriste d'être extradé vers l'Iran rejetée

Mehrdad Arefani a été condamné à 17 ans de prison et déchu de la citoyenneté belge par la cour d'appel d'Anvers, aux côtés de trois autres personnes dont Assadolah Assadi. Ce dernier, diplomate iranien et organisateur du projet d'attentat, avait été échangé en mai 2023 après un long bras de fer diplomatique entre Bruxelles et Téhéran contre Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge arrêté en Iran en février 2022.

Arrêté en 2018, M. Arefani était un poète et ancien dissident, exilé en Europe depuis une vingtaine d'années. Il a nié durant son procès tout lien avec le projet d'attentat qui devait avoir lieu en France, près de Paris. Il a déjà passé six ans en prison et veut être extradé vers l'Iran, indique le Conseil de la Résistance iranienne en exil.