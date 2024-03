La Justice ne paie pas à temps plus d'un tiers des traducteurs et interprètes

Le Service public fédéral Justice tarde à rémunérer dans les temps plus d'un tiers des traducteurs et interprètes, dénonce jeudi l'union professionnelle du secteur UPTIJ dans un communiqué. Même si des ressources supplémentaires sont attendues cette année, le budget ne serait pas disponible. L'association qualifie la situation d'intenable.

Mais plusieurs autres membres de l'Union professionnelle des traducteurs et interprètes jurés, qui représente plus de 400 membres assermentés, s'ajoutent dorénavant à la liste et attendent eux aussi le paiement de leurs prestations depuis décembre 2023. C'est le cas de la plupart des traducteurs et interprètes limbourgeois qui interviennent dans des dossiers pénaux, et ce en raison d'une récente réforme du service s'occupant des frais de justice. Aucun autre arrondissement judiciaire ne semble touché par cette problématique.

Près de 20% des membres de l'UPTIJ indiquent dès lors attendre entre 61 et 120 jours pour le paiement de leurs factures, ressort-il d'une enquête de l'association professionnelle. Seuls, un peu plus de six traducteurs et interprètes sur dix déclarent à l'inverse avoir été payés dans le délai légal de 30 jours.

L'UPTIJ tire donc la sonnette d'alarme en raison du malaise persistant au sein du service des tutelles du SPF Justice. En novembre de l'année dernière, ce service a en effet signalé que le budget annuel 2023 avait été épuisé. Les indemnités auxquelles avaient droit les tuteurs des mineurs non accompagnés, ainsi que les traducteurs et interprètes impliqués dans les dossiers de tutelle, n'ont plus été versées. Il semble cependant que les paiements devraient reprendre grâce à une redistribution interne. Des ressources supplémentaires devraient par ailleurs être libérées pour 2024.