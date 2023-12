La magie de Noël ébranlée à Gouy-lez-Piéton: 10 sapins installés en rue par la commune ont disparu

Simone et Priscilla se faisaient une joie de décorer le sapin installé au bout de leur rue. Le conifère avait été placé vendredi dernier près d’un poteau de circulation. "Je l’ai vu le soir et le lendemain matin quand j’ai voulu le décorer, il n’y avait plus rien du tout. Il avait disparu", raconte la première. "Moi je suis revenue après ma journée, j’ai vu qu’il était là. Je me suis dit génial, cool et puis il n’était déjà plus là. Il n’a pas tenu longtemps ", regrette Priscilla.

Plus de dix sapins ont été dérobés dans les rues de Gouy-lez-Piéton. La tradition veut que les riverains et les commerçants les décorent eux-mêmes. "Je trouve ça dommage parce que ça mettait un peu d’ambiance de Noël dans le village", confie un habitant. "Un sapin, on ne peut pas dire que ça coûte des cents et des mille. Je suis triste qu’on agisse ainsi", déplore une autre habitante.