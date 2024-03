La victime du braquage d'une bijouterie namuroise souffre d'un stress post-traumatique

Me Donceel, avocate du bijoutier victime des faits, a signalé que ce dernier souffrait d'un important stress post-traumatique, attestations de suivi psychologique et psychiatrique à l'appui. Ces séquelles pourraient déboucher sur une incapacité permanente de plus de 4 mois, ce qui conférerait une qualification différente aux faits. Une expertise de qualification a donc été sollicitée par l'avocate de la partie civile.

Les conseils des 5 auteurs, qui sont âgés de 19 à 21 ans, se sont étonnés de cette demande, le conseil de la partie civile n'ayant jusque-là fourni qu'un certificat d'interruption d'activité de 4 jours. L'indépendant avait en effet repris le travail rapidement après son agression. Certains de leurs clients étant toujours scolarisés, les avocats de la défense introduiront pour la plupart une demande de mise en liberté.