Le parquet a fait appel: d'abord libérés sous conditions, les policiers inculpés à Charleroi restent en détention

Trois policiers de Charleroi ont été interpellés lundi en matinée dans le cadre d'un dossier à l'instruction pour faux en écriture par fonctionnaire, détournement par fonctionnaire, abus de confiance, violation du secret professionnel, consultation illicite de banque de données et infractions à la législation sur les armes.

Les avocats Me. Michael Donatangelo d'une part et Me. Lauvaux d'autre part nous informaient, plus tôt dans l'après-midi, que deux des policiers dont il est question étaient libérés sous conditions. Finalement, changement de programme, le parquet a fait appel: ils restent en prison. Le passage devant la chambre des mises en accusation est prévu dans les 15 jours.