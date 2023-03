Le patient d'un hôpital psychiatrique d'Uccle sur lequel la police a tiré est décédé

Les forces de l'ordre ont tiré, mardi vers 10h00, sur un patient qui se montrait agressif, dans un établissement psychiatrique à Uccle. Selon le parquet de Bruxelles, l'individu est décédé des suites de ses blessures un peu plus d'une heure plus tard. Le Comité P est chargé de mener l'enquête.

"Pendant le déroulement des opérations, les policiers intervenants ont été amenés à utiliser leur arme de service. L'individu a été touché au bras et ensuite à l'abdomen. Il a été directement emmené à l'hôpital, ses jours étant en danger, et y est décédé des suites de ses blessures aux environs de 11h30", a affirmé le parquet.

"La zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem a été requise pour intervenir à l'Institut psychiatrique Fond'Roy à Uccle, pour un patient décrit comme agressif et que le personnel n'arrivait pas à gérer", a expliqué le parquet de Bruxelles. "Selon les premiers éléments de l'enquête, le patient en question, âgé de 49 ans, aurait été porteur d'une arme blanche. Une première patrouille est arrivée sur place et a directement dû faire appel à des renforts en raison de l'état d'agitation de l'individu et de la menace qu'il aurait présentée", a-t-il relaté.

"Le service d'assistance policière aux victimes a fait l'annonce de la mauvaise nouvelle à la famille, et une aide psychologique a été proposée aux policiers intervenants, sous le choc. Le Parquet de Bruxelles a été avisé de ces faits et est descendu sur les lieux, accompagné du labo de la police fédérale, de l'expert balistique et du Comité P, qui sera chargé de l'enquête. Un médecin légiste a également été requis. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits, et dans l'intérêt de celle-ci, le parquet ne fera pas d'autres commentaires", a-t-il déclaré.