Le Youtuber Acid lance un financement participatif pour payer ses dommages et intérêts

Le Youtuber Nathan Vandergunst, plus connu sous le nom d'Acid, a lancé jeudi une campagne de financement participatif après sa condamnation par le tribunal de Bruges. L'objectif est de financer les 20.000 euros de dommages et intérêts qu'il doit verser aux parents d'un ancien membre du cercle Reuzegom. Leur restaurant avait fait l'objet d'une vague de fausses réservations et de commentaires négatifs à la suite d'une vidéo du Youtuber. Un réviseur d'entreprises a été désigné pour évaluer le montant exact du préjudice subi par le restaurant.