Les douanes saisissent des millions de cigarettes et interpellent sept personnes

Les douanes ont saisi cette semaine près de 6 millions de cigarettes et de tabac coupé. Sept Russes et Ukrainiens ont été interpellés, selon le Service public fédéral Finances.

Les douanes ont effectué des perquisitions à plusieurs endroits à Anvers et en Flandre orientale mercredi et jeudi dans le cadre d'une enquête sur la production, la distribution et le stockage de cigarettes illégales.

Les cigarettes se trouvaient dans des entrepôts à Lier, Bazel et Merksem. Elles représentaient plus de 2,7 millions d'euros de taxes impayées. C'est la police locale de Lier qui a remarqué un dépôt suspect. Les douanes ont ouvert une enquête et ont pu identifier quatre autres sites suspects.