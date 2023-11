Les partis politiques invités à adopter 12 mesures pour améliorer la sécurité routière

L'institut belge de la sécurité routière, Vias, invite mardi dans un communiqué de presse les partis politiques à adopter "le plus rapidement possible" les 12 mesures de son mémorandum afin de "faire baisser le nombre de victimes de la route".

Concrètement, il veut que la marge technique des radars soit abaissée de "6 km/h (pour des vitesses jusqu'à 100 km/h) et de 6% au-delà de 100 km/h" à 3 km/h ou à 3%; que les radars tronçons soient généralisés sur les chantiers; que les bons automobilistes soient récompensés; que le casque et la veste fluo lors des sorties nocturnes soient obligatoires pour les utilisateurs de trottinettes "homologuées au niveau européen"; que la tolérance zéro soit appliquée en matière d'alcool au volant; qu'un permis à points soit instauré; que des caméras soient utilisées pour détecter l'emploi du GSM au volant; qu'un permis de conduire numérique soit mis en place; que les contrôles mobiles de la police ne soient plus annoncés; que le gaz hilarant soit interdit sur l'entièreté du territoire; que les contrôles de drogues deviennent systématiques en cas d'accident corporel et que la lisibilité de l'aménagement routier soit améliorée.

Avec ces mesures, l'organisation espère aider la Belgique à atteindre "l'objectif des 320 tués maximum fixé lors des derniers États Généraux de la Sécurité Routière pour 2030". Elle rappelle que l'an dernier, "540 personnes ont perdu la vie sur les routes belges" et que si rien n'est fait, "il ne sera pas possible d'y arriver".