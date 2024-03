Les rassemblements de plus de deux personnes interdits dans certains quartiers de Verviers

Cette décision fait suite à une série de plaintes émanant des résidents de la cité des Linaigrettes signalant des dommages récurrents causés par des groupes de jeunes dans le quartier.

"Malgré les efforts déployés pour résoudre la situation par le dialogue, que ça soit avec les jeunes ou des représentants du quartier, et l'intervention de services sociaux ou policiers, les résultats escomptés n'ont pas été atteints", regrette Alexandre Loffet. Le bourgmestre a donc pris cette décision, qui sera d'application jusqu'au 12 mai. L'objectif est de dissuader les rassemblements susceptibles de contribuer aux troubles à l'ordre public et aux actes répréhensibles et de garantir ainsi la sécurité et le bien-être des habitants du quartier.