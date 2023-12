L'État condamné à engager plus de personnel pour faire face à l'arriéré judiciaire

Le tribunal civil de Bruxelles a condamné l'État belge à publier toutes les places vacantes de magistrats et de greffiers afin de résoudre immédiatement le problème de l'arriéré judiciaire, ont communiqué mardi les avocates de La Ligue des familles, d'avocates spécialisées en droit de la famille et de plusieurs clients de celles-ci. Ces personnes avaient introduit une action contre l'État, estimant qu'il n'assure pas des effectifs suffisants dans les cours et tribunaux et qu'il contribue ainsi aux retards considérables du tribunal de la famille de Bruxelles en particulier.