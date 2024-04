Mandat d'arrêt confirmé pour l'homme qui avait tailladé le cou d'un autre à Verviers

Le lendemain des faits, lundi, Le prévenu avait été placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre par le juge d'instruction. Le mandat a été confirmé vendredi pour une durée d'un mois, indique Gilles de Villers Grandchamps, le procureur de division de Verviers ce vendredi. Cet incident avait nécessité l'hospitalisation de la victime.

Après les faits, l'ancien bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet s'était exprimé via les réseaux sociaux. L'élu souhaitait limiter les groupes de plus de cinq personnes dans certains quartiers. Il avait prévu d'interpeller le collège à ce sujet. "Les récents faits de violence place Verte illustrent à nouveau tous les problèmes causés par les groupes qui squattent ces espaces publics toute la journée et une partie de la nuit. Afin de trouver une solution, je plaide pour une interdiction temporaire des rassemblements de plus cinq personnes sur les places et ponts aux Lions et pont Saint-Laurent", avait-il ainsi commenté, regrettant que des groupes de gens sous influence aient pris des habitudes à ces endroits.