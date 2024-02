Meurtre du policier Masson: le procès se tend face à des témoins cruciaux

- "Rien à déclarer" -

Le président demande donc aux témoins si elles ont vu des éléments en ce sens, sur ou autour du corps.

"Vraiment focalisée sur la personne au sol", Julie n'a "pas de souvenir de ça". Nadia elle a "vite compris que c'était un policier": "Il portait une arme sur le côté droit, son brassard à côté au sol".

"Elle n'a jamais dit qu'elle avait vu un brassard au sol", bondit alors Me Frank Berton, le ténor lillois qui défend Ilias Akoudad. "Vous ne m'interrompez pas ! Suspension d'audience", répond le président Roger Arata. Depuis les rangs du public, remplis de policiers, fuse un "blaireau" à l'attention de l'avocat.

Julien, alors coéquipier d'Eric Masson, arrive au moment où Nadia procède au massage cardiaque. Egalement pompier, il prend le relais. "Il y a la sacoche, la matraque télescopique, son brassard", dit-il, qui le gênent: "J'éloigne tout et je poursuis le massage".

Selon eux, le brigadier Masson avait donc bien son brassard "Police" sorti. Mais l'avait-il présenté au tireur lorsque celui-ci s'est approché de lui ?

Dans son box, Ilias Akoudad, alerte et détendu au début de son procès, baisse désormais constamment la tête. Après les dépositions des enquêteurs mercredi, les éléments accablants s'accumulent.

"Si vous voulez en parler de ce brassard, c'est peut-être le moment de vous lever Monsieur Akoudad, et de vous expliquer", lui lance Me Philippe Expert, un des avocats de la famille Masson.

Mais, l'accusé, qui a toujours nié être rue du Râteau lors des faits, restant flou sur son emploi du temps ce jour là, n'a "rien à déclarer".

Et un de ses ex-clients vient enfoncer le clou, affirmant qu'il lui avait bien acheté une dose le 5 mai 2021, dans cette rue: "Je me fournissais auprès de lui depuis une paire de mois via Snap" (NDLR: Snapchat), explique le jeune homme, qui le décrit, en survêtement, avec une grosse sacoche et des mèches blondes. Un détail capillaire relevé par Julie comme d'autres témoins dans le dossier.

Sur les bancs des parties civiles, le père d'Eric Masson prend des notes avec application. Et la famille espère toujours des aveux.