Minimum quatre et huit ans de prison requis pour trois braquages

Le ministère public a requis lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de minimum quatre et huit ans de prison contre respectivement Eric J. et Jason V. Les deux hommes ne contestent pas avoir participé à trois braquages commis en l'espace de treize jours en mars dernier.

Les 15, 17 et 28 mars 2023, les deux prévenus ont agi via le même mode opératoire : un individu qui braque les employés, arme à la main et qui sollicite le contenu de la caisse, assisté par un complice occupé à faire le guet ou à veiller à ce que les portes d'entrée restent ouvertes pour faciliter la fuite après le braquage. Le premier vol commis a eu lieu au magasin Jouet Broze à Montignies-sur-Sambre (Charleroi, Hainaut). Les braqueurs sont parvenus à quitter les lieux à bord d'une VW Polo avec plus de 1.000 euros de caisse. Très rapidement, grâce aux images de vidéosurveillance et à la plaque d'immatriculation de la VW appartenant précédemment à Jason V., ce dernier est identifié. Eric J. est par la suite interpellé. Les deux hommes ont confirmé avoir participé aux trois méfaits.

Selon le substitut Verbrigghe, Jason V. est bien l'instigateur des faits, "celui qui portait l'arme et qui allait au contact des victimes." Le second prévenu occupait plus un rôle de suiveur. Une peine de minimum 8 ans de prison est requise contre le premier prévenu, condamné en 2017 à 6 ans de prison pour des faits similaires. Une peine de quatre ans de prison minimum est sollicitée contre le second prévenu, sans s'opposer à un sursis probatoire.