"Moi, je continuerai de toute façon": Patricia, fille d'une victime des tueries du Brabant, craint la clôture de l'enquête

L'affaire des tueries du Brabant reste un mystère depuis 38 ans. Qui étaient les auteurs des attaques qui ont semé la terreur dans le pays et provoqué la mort de 28 personnes entre 1982 et 1985? L'enquête n'a jamais abouti. Elle risque à présent d’être définitivement clôturée. C'est en tout cas ce que craignent les familles des victimes et leurs avocats.

Patricia Finné est la fille d'une victime des tueries du Brabant. Son père a été tué au Delhaize de Overijse le 27 septembre 1985. Elle vient, elle aussi, de recevoir ce courrier de la justice, l'invitant à une réunion le 28 juin prochain. : "C’est très vague. On me parle ici d’une session d’information", nous dit-elle.

Cette enquête a été ouverte il y a 38 ans et Patricia n'est pas prête à ce qu'elle se termine. "Moi, je continuerai de toute façon. On n’a rien eu dans cette enquête. J’ai, moi aussi, rencontré des gens du milieu mais ça n’a rien donné non plus. Il faut continuer. Ce n’est pas possible de ne pas les trouver".

Le dossier des tueurs du Brabant devait normalement être prescrit le 9 novembre 2025, soit 40 ans après les dernières attaques. Cette date limite a sauté, suite à la réforme des délais de prescriptions adopté à la Chambre fin mars.

Les faits sont désormais imprescriptibles.