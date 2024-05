Narcotrafic: trois morts en moins de 48 heures à Sevran

Ils étaient âgés de 35 et 31 ans, selon le préfet de police Laurent Nuñez, et étaient connus pour violences et trafic de stupéfiants, a indiqué une source policière à l'AFP.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait été tué et quatre autres blessés lors d'une fusillade dans la cité des Beaudottes, quartier emblématique de cette ville de 52.000 habitants située à 25 km au nord-est de Paris.

Trois autres blessés par balles s'étaient également présentés à l'hôpital plus tard dans la nuit, l'un d'eux repartant avant d'être examiné.

- "Convoitises" -

A ce stade, "il faut être extrêmement prudent" sur le lien entre ces deux affaires, a insisté le préfet Nuñez, rappelant qu'un autre homicide avait aussi eu lieu à Aulnay-sous-Bois, la commune voisine, quelques jours plus tôt.

Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération anti-drogue "place nette XXL" le 25 mars dans l'objectif de porter un coup d'arrêt aux trafics. Dans cette ville, le point de deal de la cité Rougemont avait été "éradiqué", a indiqué samedi la préfecture de police.

"Evidemment on a conscience que quand on fait ça on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois il y a des affrontements (...) pour récupérer des territoires", a ajouté dimanche Laurent Nuñez. "Mais on va quand même continuer", a-t-il ajouté.

"Il y a encore beaucoup de batailles à gagner", mais la lutte contre le trafic de stupéfiants est une "guerre qui est loin d'être perdue", a-t-il encore dit.

Vendredi, la fusillade s'est produite vers 23H45 quand deux personnes sont arrivées sur un parking à bord d'une Peugeot 5008. Le passager est sorti du véhicule puis a tiré à plusieurs reprises avant de prendre la fuite, a indiqué une source policière.

Sur place, 25 douilles de 7.62, un calibre notamment utilisé pour les armes de type Kalachnikov, avaient été retrouvées.

Plusieurs unités de forces mobiles, dont la CRS8, unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, avaient été envoyées samedi dans le secteur en renfort.

Une enquête avait été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée, a indiqué le parquet de Bobigny à l'AFP. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, tout comme l'enquête relative à la seconde fusillade.

Dans un communiqué publié samedi, le maire DVG de la ville, Stéphane Blanchet, a dénoncé un "déchaînement inouï" de violence qu'il attribue à "l'argent sale de l'économie de la drogue", une "économie de mort qui pourrit nos villes".

Un total de 315 faits d'homicides ou tentatives d'homicide liés au trafic de stupéfiants ont été comptabilisés en France entre janvier et novembre 2023 en zone police, soit une hausse de 57% sur un an, selon la police nationale.