"On ne se sent plus à l'abri à Bruxelles": au lendemain des coups de feu, les riverains de Forest se sentent en insécurité

Nous avons pu recueillir le témoignage de Nicolas, qui a assisté à une partie de la scène. "J'ai entendu un coup de feu que j'ai confondu au début avec un pétard, mais c'était inhabituel. Au bout d'un moment, j'entends des cris. Et là, je vois une voiture qui part en trombe, une de luxe avec des vitres teintées. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose s'était produit. Quelques minutes plus tard, j'entends une ambulance et vois deux voitures banalisées".

Il est environ 20 h 30 hier soir lorsqu'une voiture s'arrête à hauteur d'un arrêt de bus 48 dans la commune de Forest. La scène est filmée par un témoin. Plusieurs individus masqués tentent d'emmener un homme à bord du véhicule. On entend des cris. Ils le poussent, lui donnent des coups de pied, lui agrippent les jambes. Puis, des coups de feu retentissent. La victime est apparemment touchée au niveau des jambes. L'un de ses agresseurs porte un masque de singe. Roué de coups, l'homme résiste encore et parvient à crier "Au secours".

Après quelques minutes, les assaillants partent finalement et le laissent au sol. Un périmètre de sécurité est installé. Impossible à ce moment-là d'évaluer la gravité de l'agression. L'homme blessé a été pris en charge. "J'ai vu la personne au sol et ils la soignaient. Je pense qu'il a pris une balle dans la jambe", poursuit Nicolas. De son côté, Mariam El Hamidine, bourgmestre de Forest, précise : "Il a été pris en charge. Ses jours ne sont pas en danger. Mais je n'ai pas plus d'informations qu'hier soir".

Les riverains inquiets

Dans le quartier, les habitants de cette partie de Bruxelles, réputée calme, évoquent cette agression particulièrement violente. Charles, l'un des responsables de l'église située sur la place Altitude 100 : "Il faut réagir, mais c'est le travail de la police". Pour d'autres : "On commence à vraiment à avoir peur. On ne se sent plus à l'abri à Bruxelles".

Depuis plusieurs semaines, la bourgmestre de Forest avait mis en place des patrouilles de police supplémentaires. Personne ici ne comprend ce qui a pu se passer.