Neuf à 10 ans de prison requis à l'encontre de sept prévenus absents au procès Black Eagle

La procureure a terminé son réquisitoire vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, en requérant des peines de neuf à 10 ans de prison à l'encontre des sept prévenus qui font défaut dans le dossier Black Eagle. Quarante personnes sont prévenues dans ce procès pour avoir fait partie d'une organisation criminelle active dans un vaste trafic de cocaïne, globalement entre 2018 et 2022.

La représentante du ministère public a requis une peine de neuf ans de prison à l'encontre de Diego V.S., de Rosalino M.C. et d'Erick B.A., trois prévenus de nationalité colombienne qui ont, selon elle, joué le rôle de "chimiste" dans des laboratoires clandestins de transformation de la cocaïne. Ces laboratoires étaient installés dans des hangars et des boxes de garage, en Belgique, entre autres. Les trois hommes ont été arrêtés puis remis en liberté, mais n'ont pas comparu devant le tribunal.

La procureure a ensuite requis des peines de 10 ans de prison à l'encontre de Carlos D.C., de Llazar S., de Fjodor B. et d'Aldo T., quatre hommes qui, eux aussi, étaient absents. L'enquête a permis de retrouver, dans le GSM crypté de Carlos D.C., des photos de pains de cocaïne, des photos de bateaux, de conteneurs, etc., selon la magistrate.