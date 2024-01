À neuf ans, il avait été séquestré pendant des mois à Marcinelle: sa mère et son beau-père restent en détention préventive

La mère de l'enfant et son beau-père ont été inculpés et placés sous mandat d'arrêt pour séquestration, privation d'aliments, coups et blessures ainsi que traitements inhumains et dégradants. La détention préventive de ces derniers avait été confirmée le 9 janvier dernier par la chambre du conseil de Charleroi. Les deux avocats des inculpés avaient décidé de faire appel de la décision. La chambre des mises en accusation a confirmé mardi la détention préventive des deux suspects, qui restent emprisonnés.

Interrogée, l'avocate du beau-père a confirmé que ce dernier conteste toujours les coups portés à l'enfant ainsi que les périodes infractionnelles retenues. Le suspect aurait confié qu'il avait "été dépassé par la situation et qu'il ne savait pas comment gérer cet enfant. Il s'en veut terriblement."