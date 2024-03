Nigeria: au moins quatre morts lors d'une bousculade pendant une distribution d'argent

Dimanche matin, des femmes et des enfants s'étaient massés devant le bureau d'un riche homme d'affaires dans la ville de Bauchi pour recevoir 5.000 naira (environ 3,10 euros), un don visant à les aider à acheter de la nourriture pendant le mois du jeûne musulman.

Selon un porte-parole de la police, Mohammed Wakil, l'hôpital a reçu "cinq femmes dans un état critique après la bousculade lors de la distribution d'argent par le propriétaire de Shafa Holdings" et "quatre de ces femmes ont succombé, la cinquième est toujours hospitalisée".

D'autres sources ont fait état d'un bilan plus élevé. Selon un membre du personnel de Shafa Holdings, 17 personnes, dont dix enfants et sept femmes, ont été tuées.

"La foule était plus nombreuse qu'attendu, et les bénéficiaires se sont bousculés pour avoir l'argent", a dit cet homme, Shafiu Umar. "Nous avons évacué vers l'hôpital 17 victimes décédées et plusieurs blessés".