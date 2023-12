Parlement wallon: "j'ai toujours agi dans le respect des règles", assure Frédéric Janssens

"J'ai toujours agi dans le respect des règles en vigueur et dans l'intérêt du Parlement wallon. Je reconnais des erreurs d'appréciation et de discernement - dans la gestion du personnel, ndlr. J'ai certainement manqué d'empathie. Ces erreurs, je les regrette, tout comme le fait que des agents aient eu à souffrir. Je suis aussi triste d'avoir été mal compris", a-t-il expliqué au cours d'une conférence de presse organisée à Namur.

"Je présente mes excuses à ceux que j'ai froissé ou déçu. Mais de là à faire de moi un bouc émissaire, une victime expiatoire des uns et des autres, c'est incompréhensible et heurtant", a ajouté Frédéric Janssens en appelant "au calme et à la raison, principalement du monde politique qui m'a prestement refilé ses erreurs". "J'ai des responsabilités, je les assume mais c'est un peu simple de dire que c'est le greffier qui passait des marchés dans son coin: le Bureau a été informé et a pris des décisions à de très nombreuses reprises", a-t-il souligné.