Pascal Goemaere écope de 20 ans pour le meurtre de son épouse à Mouscron

Le jury et la cour ont retenu des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé : l'absence d'antécédents judiciaires et ses regrets immédiats et sincères. L'extrême gravité des faits, la personnalité exemplaire de la victime, le fait qu'elle dormait, les conséquences chez les enfants qui ont éprouvé un sentiment de culpabilité sont aussi des éléments retenus par les juges.

Le quinquagénaire était en aveux du crime, mais il ne l'expliquait pas. La jalousie envers sa femme, qui travaillait dans un milieu majoritairement masculin, semble être le mobile du crime.