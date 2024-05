Près de 60 interpellations dans le cadre d'opérations anti-drogue à la Porte de Hal

Les zones de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et Bruxelles-Midi ont procédé à 59 interpellations ces dernières semaines dans le quartier de la Porte de Hal, à la suite d'opérations anti-drogue. C'est dans ce quartier à Saint-Gilles, à la limite avec Bruxelles, que plusieurs scènes de coups de feu ont eu lieu en février, en lien avec le trafic de drogue. Ces nombreuses interpellations ont donné lieu à l'ouverture de 11 enquêtes et à 18 placements sous mandat d'arrêt.

Ce sont 59 suspects qui ont été appréhendés, dont 52 ont été mis ensuite à la disposition du parquet, ont communiqué conjointement jeudi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, la zone de police Bruxelles-Midi et le parquet de Bruxelles. "Actuellement 11 enquêtes sont en cours chez différents juges d'instruction. Au total, 18 mandats d'arrêt ont été délivrés pour des faits de vente et de détention de stupéfiants ainsi que de vol avec violence", indique le communiqué.

"Cinq suspects sont poursuivis via la procédure accélérée. Ils comparaîtront bientôt devant le tribunal correctionnel. Et une affaire a déjà mené à un jugement", ont ajouté les deux autorités policières et l'instance judiciaire. "Deux suspects ont été reconnus coupables d'infractions liées au trafic de stupéfiants et ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 14 et de 18 mois. Tous les autres dossiers sont à l'information".