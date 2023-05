Présence policière supplémentaire sur les trois campus de l'école Zavo à Zaventem

Il y aura une présence policière visible et invisible supplémentaire sur les trois campus de l'école secondaire Zavo à Zaventem dans les jours à venir, a annoncé dimanche le directeur de l'école, Kurt Gommers, à la suite d'une concertation entre l'école, la police et la commune. Cette décision a été prise à la suite d'une bagarre entre plusieurs jeunes qui a éclaté vendredi à la gare de Zaventem et du décès d'un jeune Bruxellois.