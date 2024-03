Quarante mois de prison pour une tentative de meurtre sur la digue à Ostende

Le prévenu et la victime, tous deux de nationalité tunisienne, ont quitté une boîte de nuit ostendaise dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril 2023. Ils se sont promenés dans un état d'ébriété avancé sur la digue avant que la situation ne s'envenime. Le motif de la dispute n'a jamais été établi. Les images des caméras de surveillance ont révélé que le prévenu a projeté son compatriote au sol à 02h44 en lui faisant un croche-pied. L'agresseur a ensuite donné plusieurs coups de poing et de coude dans le visage de sa victime. Cette dernière a également été frappée d'un coup de tête et d'un coup de pied, toujours à hauteur de la tête. La scène de coups a duré deux grosses minutes avant que la victime ne reste inanimée.

L'avocate de la défense, Nadia Lorenzetti, a indiqué que son client n'avait absolument pas l'intention de tuer. Elle a souligné que les blessures n'étaient pas létales. La victime avait surtout eu une commotion cérébrale.